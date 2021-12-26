Eşini katledip, evi ateşe verdi

DHA

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi yaktı.

Korkunç olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suriye vatandaşı Muhammed R., eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

SAĞLIK EKİPLERİNİ GÖRÜNCE DAİREYİ YAKTI

Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TALİHSİZ KADIN KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Çiftin yaşları 3 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.