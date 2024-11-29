Esenyurt'ta kaza! Edirne yönü kapandı
İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde yakıt tankeri, kamyona arkadan çarptı! Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kamyon ve tankerin kaldırılmasının ardından otoyol trafiğe tekrar açılırken, trafik yoğunluğu devam ediyor
Esenyurt TEM Otoyolunda akaryakıt tankeri ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye götürülürken Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde Edirne istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ve kamyon yolda sağa sola savruldu.
Kazada yaralanan tanker şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken yolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği yan yoldan tek şeritten kontrollü olarak sağladı.
Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılırken kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.