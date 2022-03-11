Erzurum'u iki ile bağlayan yollar kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.

AA'da yer alan habere göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.