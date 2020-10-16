Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan Azerbaycan ordusunun, işgalci Ermeni güçlere karşı mücadelesinin aralıksız olarak sürdüğü belirtildi.