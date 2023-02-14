Enkazda bulduğu testere ile kurtuldu!

"Arkamdaki kişiyle telefonun ışıklarını yaktık. O kalktı, kaçma pozisyonuna geldi, ben kalkamadım, ayağımın sıkıştığını anladım." diyen Albayram, tırabzanların ayağını "kilitlediğini", yıkıntıların da tırabzanların üzerine düştüğünü fark ettiğini anlattı.

Otelde "kapıya vurulması" gibi bir sesle irkilerek uyandığını belirten Albayram, sallantının artması üzerine odadan çıktığını ifade etti. Cep telefonunu unuttuğunu anlayınca odasına döndüğünü, tekrar çıkınca ise kendini merdiven boşluğuna adeta "uçmuş" bulduğunu anlatan Albayram, binanın alt katının, zemine oturduğunu söyledi.

Odasından kaçmaya çalışırken göçük altında kalan ve şans eseri bulduğu testerenin de yardımıyla kurtulan Albayram, o sırada yaşadıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

Ankara'da elektrikli scooter kiralama firmasında çalışan Albayram, 6 Şubat'taki, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem sırasında iş için gittiği Hatay 'da otelde bulunuyordu.

"ÇIKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Albayram, yanındaki kişinin yardım getireceğini söyleyerek ayrıldığını bildirdi ve sonrasını şöyle anlattı:

"Birinci katta yalnız kaldım. Başta alt kattakilerin sesleri geliyordu ama çok boğuktu. Depremin sadece Antakya'da olduğunu zannettim. 'Dayanmam lazım, 1 saat falan bekleyebilirsem herkes buraya gelebilir' dedim. Hiç ses yoktu. Yağmurun sesini duyuyordum. Yavaş yavaş aşağıdakilerden ses gelmemeye başladı. O halde beklerken çok korktum, çıkamayacağımı düşündüm."

Aynı kişinin daha sonra geri geldiğini, telefonunu ve otel odasının buzdolabındaki içecekleri verdiğini ancak binanın durumu nedeniyle yanına kadar gelemediğini ifade eden Albayram, telefonunun ışığıyla yeniden baktığında molozların arasında bir testere gördüğünü belirtti.

Albayram, şöyle devam etti: "Yaklaşık bir saat boyunca testereyi yerinden çıkarmaya çalıştım. Testere paslıydı, uçları da bayağı zedelenmişti. Artık o saatten sonra alüminyum korkulukları nasıl keseceğimi planlamaya başladım. Sürekli artçı sarsıntılar tekrarlıyordu. Üzerimdeki dört katı tutan iki tane demir vardı, her sarsıntıda o da sallanıyordu. Testereyle yaklaşık iki, iki buçuk saate yakın kesme işlemi yaptım. Ama üzerinde moloz olduğu için tırabzanı oynatamıyordum. Yerde bulduğum bir profili molozun altına dayayıp bastırınca dizim aşağı düştü. Bacağım çok kötüydü, oraya eğildim, bacağımı çekiyordum ama gelmiyordu."

Daha sonra olanca kuvvetiyle kaldırdığı göçükten bacağını kurtardığını dile getiren Albayram, sürünerek kaldığı odaya ulaştığını, dışarıya bağırdığını, sesini duyan üç kişinin yardımıyla binadan atlayarak yıkıntıdan çıktığını ifade etti.