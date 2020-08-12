Galatasaray, Sivasspor'la olan sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını da KAP'a bildirdi.

EMRE BELÖZOĞLU GÖNDERMESİ

Twitter üzerinden bir video paylaşan Galatasaray, videoda Barış Manço'nun "Eğri eğri doğru doğru" şarkısına yer verdi. Söz konusu videoda 25 yaşındaki futbolcunun telefonunun çaldığı görüntülerin, Emre Belözoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. 4 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bu transferler üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada "Alo ben Emre abin" şeklinde ifadeler kullanmış ve bunlar trend olmuştu.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."