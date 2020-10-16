Macron ve Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması!

Reuters

Reuters'ın aktardığı haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile diyaloğa açık olduğu belirtildi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Macron, "Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a destek olmaya devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye ile diyaloğa açık" dedi.

Doğu Akdeniz'in yanı sıra Dağlık Karabağ sorununa ilişkin de açıklamada bulunana Macron, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda en kısa zamanda ateşkes beklediğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini eleştirirken, "İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına" dedi.

MERKEL'DEN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamalarda bulundu.

Merkel, "AB olarak, Türkiye'nin Akdeniz'de attığı adımların gerilimi daha arttırdığına mutabık kaldık. İlişkileri iyileştirmek hem Türkiye'nin hem AB'nin çıkarına" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında gelişmeleri takip ederek aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde konuyu yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Michel, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminden basın toplantısı düzenledi. Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti.