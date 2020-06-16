Geçen yıl yapılan seçim barajı tartışmaları sırasında, emekli Koramiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir" mesajını paylaşmıştı.
AVUKAT AYDIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bu paylaşım sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50 artı 1'den 40 artı 1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız, TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onaylandığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."
Avukat Aydın, Atilla Kıyat adlı kullanıcı hakkında tehdit suçundan kamu davası açılmasını talep etti.
YAZILI ÖZÜR İSTENDİ
Savcılık ilk olarak soruşturma evrakını uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma Bürosu taraflara uzlaşma konusundaki görüşlerini sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Aydın, Kıyat’ın yazılı özür beyan etmesini durumunda uzlaşma sağlanabileceğini bildirdi.
KIYAT YAZILI ÖZÜR VERDİ
Bu gelişme üzerine Atilla Kıyat uzlaşmak istediğini belirterek, yazılı özür metni gönderdi. Kıyat özür metninde, "Yaptığım paylaşımın hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. 43 yıl taşıdığım üniformam ve yarım asra yakın devlet terbiyemle Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit gibi bir amacım söz konusu olamaz. Bu şekilde anlaşılmasına sebebiyet veren açıklamam nedeniyle sayın cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
DOSYA UZLAŞMA İLE SONUÇLANDI
Özür metni Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilen Avukatı Aydın tarafından kabul edildi. Aydın, herhangi bir tazminat taleplerinin bulunmadığını da bildirdi. Böylece soruşturma dosyası uzlaşma ile sonuçlandı.
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