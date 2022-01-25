Elektrikli sobayı yaktı! Isınacaktı! Dehşet!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir evde akılalmaz bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Muhsin Yaman'ın akşam yemeğini hazırlamak için eve gelen kızı, babasını yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde inceleme yaptı.

Yaman'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sol ayağı felçli olduğu öğrenilen Muhsin Yaman'ın ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üstüne düştüğü ve vücudunun bir bölümünde yanık oluştuğu öğrenildi.