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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Elazığ'da organize suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı

        Elazığ'da organize suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 08:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:45
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        Organize suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı
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        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ’da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

        Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Operasyonun Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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