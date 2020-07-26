Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, saat 02:45'te, 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre deprem, yerin 4.9 KM. altında meydana geldi.

AYRINTILAR GELECEK...

SON DEPREMLER