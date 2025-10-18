Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun ‘savcılara hakaret’ davası düştü | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu’nun ‘savcılara hakaret’ davası düştü

        Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "savcılara hakaret" davası düşürüldü. İmamoğlu'nun avukatlarının, hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte yargılamaya başlanmadan dava düşürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.10.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara yönelik sözleri nedeniyle açılan hakaret davası, avukatların ön ödeme yapması sonucu yargılamaya başlanmadan düşürüldü.

        Ekrem İmamoğlu’nun, 23 Mart’ta tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda verdiği ifadede savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret’ suçundan 4 yıl 1 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenlenen İmamoğlu, 22 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Ancak İmamoğlu’nun avukatlarının, hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte yargılamaya başlanmadan dava düşürüldü.

        ÖN ÖDEME NEDENİYLE DÜŞÜRLEMESİNE KARAR VERİLDİ

        Gerekçeli kararda, ‘Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun TCK’nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşıldığından, sanığa önödeme ihtaratında bulunulmuştur. Sanığın, mahkememizce yapılan önödeme ihtaratında belirtilen meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK’nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK’nın 75/2. maddesi ve CMK’nın 193/2 ile 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının ön ödeme nedeniyle düşürülmesine, Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vermek suretiyle, veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf açısından bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta dilekçe verilmesi veya beyanda bulunularak tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, mütalaaya aykırı olarak karar verildi’ ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Habertürk Anasayfa