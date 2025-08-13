Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'alternatif aday' mesajı | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'ndan 'alternatif aday' mesajı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, aday olamaması durumunda "alternatif bir aday"ı destekleyebileceğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 11:49 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:49
        İmamoğlu'ndan 'alternatif aday' mesajı
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlere katılamaması durumunda, "alternatif adayı" destekleyeceğini söyledi.

        19 Mart'ta başlatılan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve 5 aydır Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Bloomberg International'a konuştu.

        İmamoğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı adayı olmayı umduğunu belirterek, "Ancak tabii ki gerçekçiyim. Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür" dedi.

        BATIYA ELEŞTİRİ

        İmamoğlu, konuşmasında "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yüksek sesle savunan bazı ülkeler, bizim gerçeklerimizle karşılaştığında sessiz kaldı. Bu pragmatizm değil, miyopluktur" ifadelerini kullandı.

        "Washington'a, Berlin'e, Londra'ya ve diğer başkentlere sesleniyorum" diyen İmamoğlu, "Eğer istikrarlı, küresel demokratik aileye dahil bir Türkiye istiyorsanız, demokrasinin gözünüzün önünde yok edilmesine göz yumamazsınız" diye konuştu.

