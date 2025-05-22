Ege Denizi'nde deprem! İzmir ve çevre illerde de hissedildi... Ege Denizi deprem büyüklüğü ve konumu
Son dakika haberine göre, Ege Denizi deprem ile sallandı. AFAD, saat 06.19'da Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı hisseden bölge sakinleri ise bu noktada ''Az önce Ege Denizi'nde deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 22 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Ege Denizi deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...
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Ege Denizi’nde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.19'da Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede deprem meydana geldi. 6 büyüklüğündeki sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. İşte 22 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Ege Denizi deprem verileri...
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EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 17,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Şiddetli sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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AFAD VERİLERİ İLE EGE DENİZİ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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