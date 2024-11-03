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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:00
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        Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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