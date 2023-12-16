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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor

        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ece Ronay ve 5 şüphelinin cep telefonlarını inceleme altına aldı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:11
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        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
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        Eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla beraberindeki 5 kişi ile birlikte dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alınırken, Ece Ronay’ın Kocaeli ve İstanbul’daki iş yerlerinin kurşunlanması olayları da mercek altına alındı.

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında “azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmış, beraberindeki 5 kişi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından dün gözaltına alınmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturma genişletildi.

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        CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

        Soruşturma kapsamında Ece Ronay ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonları ve dijital materyalleri incelemek üzere el konuldu. El konulan cep telefon ve diğer dijital materyaller Siber Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek incelenmeye alındı.

        İKİ SALDIRI MERCEK ALTINDA

        Genişletilen soruşturma kapsamında, Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze’de ve İstanbul Kadıköy’de bulunan güzellik salonlarına yapılan iki ayrı silahlı saldırı da mercek altına alındı. Saldırıyı yapan ve yaptıran kişilerin kimler olduğu yönde soruşturma derinleştirildi.

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        #Ece Ronay
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