20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bir düğünde çıkan kavgada, kalabalığın üzerine tabancayla ateş açılması sonucu Eren Çinçik (11) başından, Mustafa Soyarslan (15) ise omzundan vurularak yaralandı.
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kimliği belirsiz kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.
Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, silahı kullanan şüpheli ise kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirildi. Çinçik'e burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya gönderildi. Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Çinçik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Soyarslan'ın tedavisi ise Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
EREN'İN BABASI: OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan otopsinin ardından Eren Çinçik’in cenazesi acılı anne ve babasına teslim edildi. Anne "kuzum gitti" diye ağlarken, baba Mehmet Emin Çinçik "Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.
Baba Çinçik, kanun ne gerektiriyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Cezasını çekecek. Düğündeydik. Çocuklarım ve eşimle müsait bir yerde düğün için 'hayırlı olsun' dedik. Kaldırımda münakaşa çıktı. Oğlum yanıma geldi, 'tamam paşam uzaklaşma gideceğiz' dedim. 5 dk geçmeden silah sesleri geldi. Sarhoşlarmış kendi aralarında tartışmışlar. İlk iki kurşunu sıktığında düğün alanından uzaktaydı. İkinci kez sıktığında oldu olay. Oğlum silah patlarken yanımda değildi. Olayı fark eder etmez oğlumu kargaşa arasında arabaya taşıdık. Tek erkek çocuğumdu" diye konuştu.
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