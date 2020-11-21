"Dublör" ile tapu değiştiren çete!

AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik Bursa merkezli soruşturma başlattı.

TAPUDAKİ MEMURLARI KULLANMIŞLAR

AA'da yer alan habere göre uzun soluklu çalışmalar neticesinde, örgüt elebaşının talimatları doğrultusunda zanlıların, tapu müdürlüklerinde kendileri ile bağlantılı memurlar aracılığıyla değeri yüksek gayrimenkul sahipleri hakkında bilgi edindikleri ve bu kişileri hedef olarak seçtikleri saptandı.

'DUBLÖR' KULLANARAK DEVİR İŞLEMİ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin, cebir, şantaj ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ile kimlik bilgilerini ele geçirdikleri değerli gayrimenkul sahiplerine sima olarak benzer kişileri buldukları ve bunları dublör olarak kullanıp söz konusu arazilerin noter ve tapu devir işlemlerini yaptıkları belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 8'İ TUTUKLANDI

Bursa merkezli Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçeleri ile Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Aralarında tapu müdürlüğünde görevli memurun da bulunduğu 10 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.