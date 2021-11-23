Doktora saldırıda şoke eden detay!

Korkunç olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
DHA'nın haberine göre, işlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.
DOKTOR DEMİR SALDIRI NEDENİYLE M.İ. HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU
Müşteki Doktor Esma Demir, emniyetteki ifadesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, 17 Kasım günü saat 4.30 sıralarında M.İ.'nin adli rapor almak amacıyla polisler tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Hasta M.İ.'nin tedavi amacıyla müşahede odasına alındığını ve tedavi sırasında hastanın kendisine arkadan saldırarak saçlarını çektiğini belirtti. Emniyet güçlerinin saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade eden Doktor Demir, şüpheli M.İ.'den davacı ve şikayetçi olduğunu vurguladı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.İ. burada savcıya ifade verdi. Savcılık "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan şüpheli M.İ.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'
Şüpheli M.İ.'nin hakimlikteki sorgusunda "Kasten yaralama kastım yoktur, bilincim yerimde değildi. Asla yapacağım bir şey değildir. Ben kendim de hemşireyim, doktor hanım bana serum takmıştı, başımda kimse yoktu. Bu sırada ben serumu çıkarmışım, doktor hanımın 'Bu serumu çıkarmış ben bununla mı uğraşacağım' dediğini hatırlıyorum. Bunu dedikten sonra mı yaptım tam olarak bilmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Hakimlik şüpheli M.İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!