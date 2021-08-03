Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu "Elbette tüm orman çalışanlarımız, kahraman çalışanlarımız, diğer kurumlarımız, belediyelerimiz hep beraber bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün Isparta, Antalya, Serik bölgesi için tehdit olabilecek Sütçüler yangınına müdahale sürdürülüyor. Bugün ve yarın kritik gün. Rüzgar bakımından, yangının durdurulması bakımından kritik günler. Herkes elinden geldiği kadar yangının dağılmaması, kontrol altında alınması için çaba sarf ediyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİRÇOK ÜLKEDEN BİZİ ARADILAR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Antalya'da benim yanımda Ulaştırma Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Sahadaki tespitleri yapıyorlar, verilecek hizmetleri planlıyorlar. Biz de sık sık vatandaşlarımızın yanındayız, ihtiyaçlarını dinliyoruz. Bu kadar yoğun işimizin içinde ara sıra haberlere baktığımda bunun tartışıldığını görüyoruz. Ciddi bir dezenformasyon var. Biz Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin bize yardım edilmesini kabul ederiz. Bu büyük bir yangın. Birçok komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler, Avrupa'dan bizi aradılar. Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Biz de kendilerine sorduk neler yapabilirsiniz diye. En çok ihtiyacımız olan, tonajlı su taşıyabilecek helikopter. Azerbaycan sağolsun eleman, araç gereç ve helikopter gönderdi. Ellerinde uçak ve helikopter olan ülkeler bilgisini alıp, bunu Tarım Orman Bakanlığı'na iletiyoruz. Azerbaycan'dan geldi. Rusya'da bulduk, onları satın alıyoruz. Bu süreç Yunanistan Dışişleri Bakanı beni aradı. Sivil Koruma ve Afetlerden sorumlu birisi var.

"BİZE YAPILAN YARDIMLARDAN İNCİNMEYİZ, BU BÜYÜK BİR AFET"

Romanya'nın uçağı vardı. Arkadaşlarımızın incelemesine göre bu uçak uygun değil, Romanya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Fransa gönderemeyeceğini İspanya'da yangın olabileceğini söyledi. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular. Yunanistan'a teşekkür ediyoruz. Atina büyükelçiliğimizi arayarak 'Size böyle bir öneride bulunduk, bizde de yangın olduğu için gönderemiyoruz' dediler. Kendilerine bize neden gönderemeyeceklerini söyledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz nasıl yardım ediyorsak başka ülkelerin bize yardım etmesine incinmeyiz. Bu gurur vesilesi yapılacak bir durum değildir. Bu bir afettir. Halkımızın bazı siyasilerin manipülasyonlarına inanmasınlar. Kovalar dahil ihtiyaç olan malzemeler konusunda Türkiye'de yoksa çalışıyoruz. Almanya'dan ön bilgi geldi. İki helikopteri gönderebileceklerine dair bilgi geldi. Daha sonra Almanya'ya başvuru yaptık. Sonra bugün gelen bilgiye göre Almanya da kendi helikopterlerini sel afeti olduğu bölgede kullanacağından gönderemeyeceğini söyledi. Şu anda İran'dan, Azerbaycan'dan, İspanya'dan uçak geldi. Katar'dan gelen uçakla teknik ekipman geldi. Rusya'dan 5 yangın söndürme uçağı geldi. Ukrayna'dan amfibi uçağı geldi. Zorlu şartlarda tüm arkadaşlarımız mücadele ediyor. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz.