DHKP-C ve MLKP'ye operasyon: 18 gözaltı
İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirlenen 25 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Savcılık talimatı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, operasyonun devam ettiği öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firari durumda olduğu belirtildi.