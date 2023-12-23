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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DHKP-C üyesi Sarıyer'de yakalandı

        DHKP-C üyesi Sarıyer'de yakalandı

        Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sarıyer'de düzenlenen operasyonda hakkında arama kararı bulunan Meliha Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:56
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        DHKP-C üyesi Sarıyer'de yakalandı
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        Sarıyer'de, DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan Meliha Aktaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MİT Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP-C Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında 9 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve aranan Meliha Aktaş, 21 Aralık'ta Sarıyer'de, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Örgüt üyesi Meliha Aktaş, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #DHKP-C
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