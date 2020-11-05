DHKP-C'nin arşivi deşifre edildi!

İHA

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda, örgütün sözde lider kadrosuyla yazışmaların yapıldığı ve örgüt tarafından kozmik oda olarak tabir edilen bölümde yapılan aramalarda örgütün ana arşivi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, ele geçirilen SD kart ve çok sayıda dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün yurt dışında bulunan sözde lider kadrosunun, yurt içinde bulunan örgüt üyelerine göndermiş olduğu talimatları içeren çok sayıda yazışma, faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde “bölge”, “alan” ve “iller” bazında kodlamalarını içeren bilgiler bulunmuştu.

Bu yazışmalar içerisinde yapılan incelemelerde, örgüt içerisinde örgütün yönetim kadrosundan talimat alan, bu talimatları örgüt üyelerine ulaştıran ve talimatları yerine getiren de aralarında tutuklu 15 şüphelinin bulunduğu toplam 120 kişi tespit edildi.

Ele geçirilen bilgiler doğrultusunda 29 Ekim’de geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul İstihbarat Şube ile İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan İstanbul merkezli 12 ildeki ortak operasyonda 120 şüpheliden aralarında örgütün “Akdeniz Bölge sorumlusu”, “Anadolu illeri sorumlusu” ile çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu 97 kişi yakalanmıştı.

TALİMATLAR YURT DIŞINDA BULUNAN YÖNETİM KADROSUNDAN

Örgüte yönelik son operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Buna göre 14 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonlarda, örgütün saldırı ve eylem talimatlarının yer aldığı arşivlere ulaşan güvenlik birimlerinin, baskın sırasında imha etme fırsatı bulamayan örgüt üyelerinden ele geçen dijital materyallerin tamamını çözdüğü belirtildi.

Yapılan kapsamlı incelemede teröristlere ve şehirlere ait kod isimler ile DHKP-C’ye yakın avukatlara verilen ölüm talimatlarının yanı sıra ‘aidat’ adı altında örgüte toplanan haraç trafiğinin de deşifre edildiği ifade edildi.

ÖRGÜTÜN DİJİTAL ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün Türkiye’deki “merkezi” olarak bilinen, zırhlı kapıları olan ve çelik plakalarla güçlendirilmiş duvarlara sahip bir binaya yapılan operasyonda, DHKP/C’nin tüm dijital arşivinin yer aldığı materyallerin, örgüt mensuplarınca imha edilmeden ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu dijitallerde örgüte ait arşivin tamamının yer aldığı öğrenilirken, arşivlerin içeriğinde ise DHKP/C’nin tüm Türkiye’deki eylem ve faaliyetleri, örgüt yönetiminin alt kadrolara verdiği talimatlar, alt kadroların yapmış olduğu örgütsel faaliyetleri, örgüt yönetimine raporlamaları, örgütün sadece illegal ilişki olarak kullandığı ve ismi bugüne kadar deşifre edilememiş “gizli gruplar” adını verdiği gizli ilişkileri de deşifre edildi.

BURSA "YEŞİL, HATAY, "BALKON, ADANA "KÖPRÜ" KODUYLA ŞİFRELENMİŞ

Örgüt arşivinde yer alan verilere göre, örgütün ‘aidat’ adı altında haraç topladığı da vurgulandı. Ayrıca ölüm oruçları ve eylem talimatlarının, DHKP/C yönetim kadrosunca alındığı ve uygulandığı kaydediliyor. Aynı arşivlerde, örgüt mensuplarının her birinin örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod adı bulunuyor.

Aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan, Türkiye’nin 81 vilayetine, hatta illerdeki ilçe ve mahallelere kadar kod isim belirlenmiş. Yapılan son operasyonda ele geçirilen arşivlerin tamamı deşifre edilirken, verilere göre örgüt tarafından illere verilen kod isimler de yer alıyor.

Kod adı verilen illerin bazıları şu şekilde; Bursa “Yeşil”, Hatay “Balkon”, Mersin “Bahçe” Adana’nın ise “Köprü” kod isimle örgüt içinde anıldığı kaydedildi. Aynı arşiv kayıtlarında örgüte yakın bir meslek odasının ise “muslukçular” olarak kodlandığı öğrenildi.

DHKP/C’nin yönetim şemasında alınan kararların, yine örgüt yönetimi tarafından talimatlarla alt kadrolara iletildiği bilgileri yer alıyor. Veriler tek tek deşifre edilirken, geçtiğimiz günlerde ölüm orucunda hayatını kaybeden bir avukatın, ölüm orucunu örgütün talimatıyla gerçekleştirdiği bilgiler yer aldı. Örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı hedeflediği, sonraki aşamada ise bu ayaklanmayı halkın geneline yaymayı planladıkları ifade ediliyor.

İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ ÖRGÜT SAFINDA ÇIKTI

Örgüt bağlantısı nedeniyle üç yıl önce Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen N.G.’nin ise örgütle bağlantılı olduğu, söz konusu kişinin amacının ise PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP gibi diğer terör örgütleri ile birlikte hareket etme amacı güden sözde “Direnişler Meclisi” isimli yapının sorumlusu olduğu kaydedildi.

N.G.’nin, birçok örgüt mensubuna çeşitli talimatlar verdiği belgelerde yer alırken, ayrıca Ankara Yüksel Caddesinde çeşitli şahıslar tarafından gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin talimatının ise örgütün Avrupa’daki yöneticileri tarafından aktarıldığı ileri sürüldü.

ÖRGÜTE YAKIN MÜHENDİSLERE SIĞINAK VE TÜNEL AÇTIRILMIŞ

Deşifre olan arşiv kayıtlarında, DHKP/C’ye yakın kimi mimar ve mühendisleri kullanan örgütün, bu kişilere Türkiye’deki bazı kurumlara sığınak ve tüneller açtırdığı ortaya çıktı. Örgüte yakın bu mühendislerin, kırsaldaki örgüt üyelerinin ihtiyaçları için “su tribünü” ve “gece görüş kaskı” gibi ekipmanlar hazırladıkları da tespit edildi. Çeşitli sanatçı, aydın, dernek, meslek odası gibi kurumlarla örgüt ilişkilerini kanıtlayacak belgelerin de elde edildiği öğrenildi.