Bitlis'te peş peşe deprem! 27 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 27 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Kandilli verilerine göre Bitlis'te peş peşe deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar…
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Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, Bitlis’te peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 27 Kasım 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…
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BİTLİS’TE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 05:50’de Bitlis’in Hizan ilçesinde deprem meydana geldi.
4.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 05.56’da Bitlis’in Hizan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli, büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydetti.
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SON DEPREMLER LİSTESİ 27 KASIM
Yer: COKEKYAZI-HIZAN (BITLIS)
Saat: 06.24:08
Derinlik: 5.4
Büyüklük: 2.6
Yer: Marmara Denizi - [17.51 km] Marmara (Balıkesir)
Saat: 06.14:52
Derinlik: 12.09 ML
Büyüklük: 2.4
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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