Elazığ'da deprem! 1 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Edinilen son bilgiye göre; Elazığ'da bir sarsıntı. meydana geldi. İşte, 1 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 1 Temmu 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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ELAZIĞ'DA DEPREM!
Elazığ'nın Karakoçan ilçesinde saat 10.10'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 10 kilometre altında yaşandı.
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MALATYA DA SALLANDI
Malatya Darende 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, saat 07.35'te yerin 7 kilometre altında ölçüldü.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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