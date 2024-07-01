Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anbean paylaşıyor. İşte, 1 Temmu 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...