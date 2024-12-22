Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 22 Aralık Pazar Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…