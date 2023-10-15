Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Malatya Battalgazi'de meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 15 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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