Son depremler tablosu

İstanbul, geçtiğimiz Cumartesi günü 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 20 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 HAZİRAN
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.24 11:37:00 36.2653 27.1483 9.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 11:35:47 36.3723 27.1782 17.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 11:26:34 36.3157 27.3813 9.3 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 11:23:31 36.3052 27.1352 22.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 10:51:19 36.2960 27.1197 22.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 10:27:38 36.3260 27.0848 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 10:17:52 36.2975 27.2560 24.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 10:16:11 36.2253 27.1967 21.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 10:11:49 38.6558 25.0898 7.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.24 10:07:55 36.3715 27.0790 13.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 10:05:38 36.3020 27.0895 24.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 10:04:42 37.5632 36.0917 2.1 -.- 2.4 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2021.06.24 09:35:44 36.3257 27.1402 12.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 09:35:13 37.5563 36.0972 26.7 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2021.06.24 09:16:04 36.3183 27.0540 22.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 08:21:03 36.3552 27.1367 11.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 08:19:53 37.3213 36.0722 9.0 -.- 2.8 -.- KUMBET-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2021.06.24 06:58:25 36.3913 27.1110 10.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 06:48:40 39.5848 26.0360 12.4 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 06:44:26 36.3867 27.1610 1.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 05:35:50 37.8052 27.2013 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 05:24:51 36.2573 27.1455 21.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 05:09:50 37.8060 27.2185 7.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 04:58:38 36.3290 27.1608 25.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 04:55:28 36.3143 27.1705 23.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 04:39:49 39.5928 25.9807 9.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 04:30:40 36.1588 26.7093 21.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 04:17:59 37.8723 26.7792 22.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.24 03:52:24 36.4278 27.0560 9.2 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 03:42:47 36.3102 27.1482 23.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 03:39:30 35.2660 34.1942 8.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 03:28:26 39.5948 26.0100 9.4 -.- 2.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 03:25:30 37.9323 27.1707 7.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 03:08:15 36.3605 27.0807 17.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 03:02:29 36.2755 27.0660 1.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 02:55:24 36.3787 27.1070 12.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 02:49:48 37.8477 26.8575 23.7 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 02:45:59 36.2977 27.1990 10.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 01:55:55 36.3940 27.1218 9.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 01:31:09 36.3712 27.0720 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 01:21:51 37.9087 27.1832 6.1 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 01:21:10 37.9208 27.1905 9.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.24 01:08:17 36.3925 27.0998 9.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 01:01:11 36.3862 27.0808 21.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.24 00:54:31 36.3000 27.7325 7.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.24 00:18:37 36.3008 27.2153 22.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!