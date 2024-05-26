Türkiye genelinde meydana gelen son depremler gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler ile son dakika deprem verileri belli oluyor. Buna göre; son olarak Hatay'ın Samandağ ilçesi sallandı. İşte, 26 Mayıs 2024 tarihli yurt genelinde yaşanan son dakika depremler listesi...