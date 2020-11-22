İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Kasım Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 20 KASIM 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 04:49'da Kuşadası Körfezi'nde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 KASIM 2020

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.11.22 10:17:49 37.9045 27.0267 11.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 10:15:05 37.7748 26.6957 19.0 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 08:36:31 37.8572 26.9495 5.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 08:26:43 37.9678 27.2022 9.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 08:24:13 38.3308 38.9557 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.11.22 08:22:12 37.8582 27.0067 1.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 08:16:01 37.8268 27.0115 26.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 07:20:26 37.9873 27.2130 4.2 -.- 1.2 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.22 07:02:03 37.7623 26.0708 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.11.22 06:51:46 37.8793 26.9602 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 06:39:22 38.1498 27.0765 5.6 -.- 1.7 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.11.22 05:50:11 37.9990 30.9970 4.6 -.- 1.8 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2020.11.22 05:47:58 37.8582 26.7667 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.22 05:38:44 37.8293 27.0103 9.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 05:29:31 37.8188 26.8358 3.1 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 05:27:57 38.0393 31.0230 8.8 -.- 1.9 -.- HACILAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2020.11.22 05:10:57 37.8520 29.5692 18.5 -.- 0.9 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.11.22 05:07:35 37.8048 29.6390 15.2 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.11.22 05:00:12 40.4885 32.9880 9.7 -.- 1.6 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.11.22 04:49:04 37.8460 26.9993 4.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 04:25:02 37.4907 27.4468 4.9 -.- 1.7 -.- PINARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.11.22 04:13:47 37.9682 27.2088 6.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.22 03:56:28 38.0395 31.0645 4.4 -.- 1.6 -.- YAKA-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2020.11.22 03:46:32 38.0767 31.0203 10.9 -.- 1.4 -.- YAKA-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2020.11.22 03:39:03 37.9288 26.6262 5.1 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.22 03:32:07 40.5865 29.0068 5.0 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel