CANLI! Anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarılıyor

Son dakika deprem İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden oıldu.. Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan sevinçli haber geldi. Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğuyla temasa geçen ekipler, anne ve 2 çocuğu enkazdan çıkarmayı başardı. Enkazda kalan 2 çocuk için çalışmalar sürüyor
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Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’de enkaza dönen 17 binadan 8’inde çalışmalar devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanından ise umutlandıran bir haber geldi.
Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti.
Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor.
KIZI VE TORUNLARININ ENKAZDAN ÇIKMASINI BEKLEDİ
Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın’dan gelen Anneanne Hülya Dereli, “Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler.” dedi.
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