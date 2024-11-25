Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 25 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 25 Kasım tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Kasım 2024 son dakika depremler sorgulama...
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. İşte, 25 Kasım 2024 Pazartesi son dakika depremler listesi...
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25 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer: Mihalıcçık (Eskişehir)
Tarih: 2024-11-25
Saat: 06:11:50
Derinlik: 7.3 ML
Büyüklük: 2.0
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Yer: Yazıhan (Malatya)
Tarih: 2024-11-25
Saat: 05:17:52
Derinlik: 7.1 ML
Büyüklük: 2.0
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor.
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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