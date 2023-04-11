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Deprem bölgesinde acı olay! Minare iş makinesinin üzerine devrilince hayatını kaybetti

Deprem bölgesi Gaziantep'te acı bir olay meydana geldi. Kentte hasar gören bir minare, yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesinin operatörü Mert Köseoğlu kazada hayatını kaybetti

Giriş: 11.04.2023 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'teki yıkımlarda feci kaza: Minare iş makinesinin üzerine devrildi - Güncel son haberler
Deprem bölgesindeki yıkımlarda feci kaza!
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DHA

Gaziantep'te depremde hasar gören minare, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Operatör Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybederken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki Aşağı Camii ağır hasarlı olarak belirlenip, yıkım kararı alındı. Karar sonrası yıkım için minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildi.

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada minare, iş makinesinin üzerine devrildi. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzenine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mert Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Mert Köseoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Minarenin iş makinesinin üzerine düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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