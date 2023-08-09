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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | 9 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Az önce deprem mi oldu? İşte 9 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 8 Ağustos Salı günü Ankara ve Van'da depremler meydana geldi. İşte 9 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 07:47
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          Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          8 Ağustos saat 17.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          KONYA'DA DEPREM!

          8 Ağustos saat 16.09'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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