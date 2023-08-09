Az önce deprem mi oldu? İşte 9 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 8 Ağustos Salı günü Ankara ve Van'da depremler meydana geldi. İşte 9 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 9 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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MALATYA'DA DEPREM!
8 Ağustos saat 17.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KONYA'DA DEPREM!
8 Ağustos saat 16.09'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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