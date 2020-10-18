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Denizli Valisi Atik, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde koronavirüs denetimleri sırasında yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vali Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 mücadele kapsamında bir işletmemizin çalışanıyla yaşanmış olan diyalog herkes gibi beni de üzmüştür. Bugüne kadar birçok denetime katıldık, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarını dertlerini dinledik ve onlarla hemhal olduk. Ülkemizin ve devletimizin salgına karşı nasıl bir mücadele verdiğini uygun bir lisan-ı hal ile izah etmeye çalıştık. Nitekim devlet sorumluluğu da bunu gerektirir.

Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde, ziyaretim esnasındaki görüntülerin tamamı izlendiğinde, konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızın sağlığını koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır. Bundan sonra da salgından korunma kurallarına uyma noktasında davetimizi yinelemeye devam edeceğiz.

Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten şahsımı da üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemizin vatandaşımıza hizmet vermeye devam edecek ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü, işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuuyla telafi edeceğiz.

Bizler milletimiz için varız ve bu milletin hizmetkarlarıyız. Devlet, millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlikte ve beraberlik içerisinde daha sakin, daha duyarlı, daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız.

İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak, en kısa sürede bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."