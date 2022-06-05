Denizli'de araç kiralayan 60 kişiye icra şoku!

Denizli'de yaklaşık 60 kişi, 4 yıl önce farklı tarihlerde Hakan C.'nin sahibi olduğu bir firmadan araç kiraladı. İddiaya göre, müşterilerden bazılarına aracı kiralarken imzaladıkları teminat senetleri, aracı teslim ettikten sonra çeşitli bahanelerle geri verilmedi.
DHA'nın haberine göre 4 yıl sonra imzaladıkları senetlerin 25 bin ila 150 bin lira arasında doldurulup, icraya verildiğini ileri süren mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla birbirlerine ulaştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Aynı yöntemle dolandırıldıklarını söyleyen mağdurlardan bir kısmı Denizli Adliyesi'ne gidip araç kiralama firması sahibi Hakan C. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Öte yandan, icra tebligatları gelince firma yetkilisine ulaşmaya çalışanlar, şirketin bir süre önce kapandığını ve Hakan C.'nin tüm varlığını sattığını öğrendi. Bazı mağdurlar ise araç kiralarken imza atmadıklarını ancak sahte imzalarla düzenlenen senetlerin icra takibinde kullanıldığını öne sürdü.
'SENET VE SÖZLEŞMELERİ İMHA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ'
Dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan Nazlı Karaçam, "Bir günlüğüne araç kiraladım. Aracın yakıtını doldurup, temizlettikten sonra hasarsız bir şekilde teslim ettim. İşletme sahibi teslim anında aracı gördü. Senedimizi istedik. Herhangi bir trafik cezasına karşı 15 gün ellerinde tutacaklarını söyledi. 15 gün sonra gittiğimizde ise senet ve sözleşmeleri imha ettiklerini ve kendilerine güvenmemizi istedi. İmha edildiğine inanarak oradan ayrıldık. Geçen hafta banka hesaplarıma bloke konuldu. Bursa'dan bir otelin haciz işlemi başlattığını gördüm. Bursa'ya hiç gitmedim. Hemen oteli aradık. Denizli'den arayan 15'inci kişi olduğumuzu, bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kendileriyle ilgisi olmadığını söylediler. Biz de apar topar suç duyurusunda bulunduk" dedi.
'SENETTEKİ İMZALAR BANA AİT DEĞİL'
Kardeşinin düğününe gitmek için üç günlüğüne araç kiraladığını söyleyen Çağlar Sağınç ise "Üç yıl önce araç kiralarken sözleşmeye imza attım ama bir senet imzalamadım. Zaten senedin düzenlendiği tarih sokağa çıkma yasağına denk geliyor. Ben 3 yıl önce aracı gününde teslim ettim. Beni icraya vermişler. Senetteki imzalar bana ait değil. Bu insanlara herhangi bir borcum yok. Teslim ettiğim araçta bir kusur yok. Kusur olsa sözleşmeyi 15 gün boyunca ellerinde tutmuşlardı o sürede işlem yaparlardı. Mağdurum. Ben asgari ücretle geçinen biriyim. 37 bin liralık haciz işlemi başlatılmış. Masrafları ile birlikte 50 bin lira. Ödeyecek gücüm yok" diye konuştu. (DHA)
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