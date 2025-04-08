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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den Cumhurbaşkanı ile görüşme açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den Cumhurbaşkanı ile görüşme açıklaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hükümet sanırım bu hafta içinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:37
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        DEM Parti'den Cumhurbaşkanı ile görüşme açıklaması
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu olur, iyi olur. Türkiye'de iyi şeylere, güzel şeylere vesile olur." dedi.

        Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilerde aralarında öğrencilerin de olduğu 300 kişinin tutuklandığını belirtti.

        DEM Parti'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu dile getiren Bakırhan, "Tutuklu öğrenciler ve diğer tutuklular derhal serbest bırakılmalı. Öğrenciler serbest bırakılmalı, vize dönemleri başladı." diye konuştu.

        Bu konuda duyarlı olunması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "İnsanlar protesto edebilir, protesto, boykot bir haktır, dünyanın her yerinde var. Burası dünyadan yalıtık bir yer değilse burada da insanlar haksızlık karşısında protesto, boykot hakkını kullanabilir. Buna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

        2025'in ilk üç ayında emekli maaşları ve asgari ücretin yüzde 10 eridiğini savunan Bakırhan, "İktidara sesleniyoruz; yılın yarısında asgari ücrete, maaşlara ve emeklilere ara zam yapma hazırlıklarını şimdiden başlatın. Çünkü ocak ayının başında emeklilere, emekçilere verdiğiniz ücret artışı temmuzda buharlaşacak. Geriye kalan 6 ayda emekliler nasıl yaşayacak? Erkenden uyarıyoruz, ara zam hazırlıklarınızı yapın. İnsanca yaşanır bir zam yapın." değerlendirmesinde bulundu.

        Meclis'in bu konuda üstleneceği rollerin olduğunu belirten Bakırhan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere de çağrıda bulundu. Bir an önce siyasi etik kanununun çıkarılmasını, kamu ihale kanununun yeniden hazırlanmasını, Sayıştay'ın özerk hale getirilmesini isteyen Bakırhan, siyasetin birileri için ekonomik kazanç kapısı olmaktan da çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının üzerinden 40 gün geçtiğini belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

        "Beklenen adımlar konusunda bir rahatlık var. Türkiye'nin en temel meselesi tartışılıyor ama bir bekleme durumu var. Bekleyerek dünyanın neresinde barış gelmiş? Bu konuda bizler artık yeni şeyler duymak, yeni şeyler konuşmak istiyoruz. Biz en baştan beri 'demokrasi korkulacak bir şey değil, korku değil cesaret zamanı' dedik. 'Gerilim değil demokratik uzlaşı ve barıştan yanayız' dedik. Demeye devam edeceğiz."

        Bu sessizliğe son verilmesini isteyen, bu konudaki önerilerini sıralayan Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin grubunun görüşmesine yönelik bir gelişmenin olup olmadığını sorması üzerine Bakırhan,"Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu olur, iyi olur. Türkiye'de iyi şeylere, güzel şeylere vesile olur. Hafta içinde olmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.​​​​​​​

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