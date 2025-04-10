Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 13.30'da başladı ve 1 saat 25 dakika sürdü.

DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Önder açıklamasında, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri, çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir." dedi.

"ÇOK POZİTİF BİR GÖRÜŞME OLDU"

Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada da, "Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz. Yazılı açıklama yapılacak." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini iletecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelere dair kendisini bilgilendireceğiz. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" şeklinde konuştu.