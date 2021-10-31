Dehşeti yaşayan çocuğun imdadına güvenlik yetişti!

İHA

Van'da bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenliği kurtarırken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde okul yolunda köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Harun Işık'ı okul güvenlik görevlisi Murat Borazan kurtardı.

Çocuk daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Harun'u dehşetten kurtaran Bozaran, olayı şöyle anlattı:

"Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım.

Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı."

Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise, kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.