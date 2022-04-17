Dehşete düşüren Pitbull şakası! Çocuklar şok geçirdi

DHA

Dehşete düşüren olay, geçen hafta Ümraniye'de bir basketbol sahasında yaşandı. İddiaya göre, çocuklar oyun oynadığı sırada adının Şahin olduğu öğrenilen bir kişi, elindeki Pitbull cinsi köpekle basketbol sahasına girdi.

DHA'nın haberine göre, Pitbull'u gören çocuklar saha içinde kaçışmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda çocukların kimi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı. Bu sırada çocukların korkudan, "Şahin abi ne olur getirme" şeklinde bağırdıkları görüldü.

BİR ANDA PİTBULLUN TASMASI KOPTU

Çocukların tellere tırmanmaya çalıştığı sırada sahibinin tuttuğu Pitbull'un tasması koptu. Serbest kalan köpek hızla saha içinde çocuklara doğru koşmaya başladı. Üzerlerine gelen Pitbull'u gören çocuklar panikle etrafa kaçıştı. Sahibi peşinden koşup yakaladığı köpeğini çocuklardan uzaklaştırdı.

Köpek geldiğinde sahada olduğunu söyleyen Efe A., "Çok korktuk, etrafa kaçışmaya başladık. Kalabalıktı, futbol oynuyorduk. Ben kaçmadım. Arkadaşlar tellere tırmandı. Herhangi bir ısırma olmadı" dedi. İsmini vermek istemeyen bir genç, "Tasma bir anda sahibinin elinden koptu. Kimisi tellere, kimisi de potaya tırmanmaya çalıştı" şeklinde yaşananları anlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Oyun oynadığı alana Pitbull cinsi köpeğinin girmesiyle çocuklar, korkudan tellere ve potaya tırmandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.