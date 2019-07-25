Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı.

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'daki habere göre Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SİLAHIYLA POLİSE TESLİM OLDU

Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vücuduna 4, oğluna ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi.

İKİ KIZ KARDEŞ KÖPEĞİ DOLAŞTIRMAYA ÇIKTI

Komşuları çiftin 3'ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi. Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR DENETİME ALINDI

Olay sonrası polise teslim olan baba Nevzat Aydoğdu'nun sorgusu sürerken, olay anında köpeği gezdirmek için dışarıda bulunan 2 kızı da polis gözetimi altında tutuluyor.