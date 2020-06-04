Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Polisin "Dur" ihtarına uymadı, aracıyla kilometrelerce kaçtı. Şehir giriş kapısına çarptı, yaşamını yitirdi. Önce "kaza" denildi, ancak otopside kafatasında kurşun çıktı. Tartışılan o olayın görüntülerine HABERTÜRK ulaştı. Olay, 25 Mayıs saat 18.00 sularında Ankara'da Susuz yol kontrol noktasında yaşandı.

ŞEHİR GİRİŞ KAPISINA ÇARPTI

Sokağa çıkma kısıtlamasında aracıyla seyir halinde olan Muhammet Alican Razı'ya, Akıncılar Gişe’de jandarma "dur" ihtarında bulundu. Razı'nın kaçması üzerine Ankara girişindeki polis ekipleri uyarıldı. Polisler, kaçan aracın arkasından havaya ateş açtı. Araç uygulama noktasının yaklaşık 1 kilometre ötesinde bulunan şehir girişi kapısına çarparak durdu.

ARANIYORDU

Muhammet Alican Razı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yanındaki kız arkadaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hayatını kaybeden Razı’nın aranlar listesinde olduğu belirlendi.

ÖNCE “KAZA” DENDİ AMA BAŞINDAN MERMİ ÇIKTI

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada Razı'nın ölüm nedeninin kaza olduğu ifade edildi. Ancak yapılan otopside Razı’nın kafatasında mermi çekirdeğine rastlandı. Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

10 GÖREVLİNİN SİLAH KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Uygulama noktasındaki 23 güvenlik görevlisinden 10'unun olay sırasında silah kullandığı belirlendi. Aracın arka koltuk kısmından da bir mermi girişi tespit edildi.

KRİMİNAL “MUKAYESEYE UYGUN DEĞİL” DEDİ

Toplanan silahlar ve Razı’nın kafatasından çıkarılan mermi çekirdeği, Polis Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Polisin kriminal inceleme raporunda, aşırı deforme olan mermi çekirdeğinin mukayeseye uygun olmadığı, dolayısıyla kurşunun kimin silahından çıktığının tespit edilemediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Savcılığın talebi üzerine aracın kaçış güzergahındaki kamera görüntüleri de incelendi. Kovalamaca görüntüleri bulundu, ancak şehir giriş kapısındaki kameraların kayıtlarını inceleyen asayiş ekipleri aracın çarpma anının görüntülerini bulamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Başsavcılık olayla ilgili soruşturmayı genişletme kararı aldı. Olay yerinde yeniden detaylı inceleme ve kamera görüntüleri üzerinde de teknik çalışma yapılacak.

GÖRÜNTÜLERE HABERTÜRK ULAŞTI

Biri jandarma ikisi polis noktası olmak üzere üç kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak süratle kaçtığı iddia edilen Muhammet Alican Razı'nın ölümüyle sonuçlanan o görüntülere HABERTÜRK ulaştı. Kamera kaydında, Razı önceki kontrol noktasında durmayınca uyarılan trafik polislerinin hareketlendiği görülüyor. Kontrol noktasında önce siyah, ardından metalik bir araç duruyor ancak razı kullandığı beyaz Egea aracıyla dur ihtarına uymayarak süratle geçiyor. Razı'nın aracı hızla geçtikten sonra polislerin havaya ve aracın arkasından ateş ettiği görülüyor. Bir polis aracının da önceki kontrol noktasından itibaren Razı'nın aracını hızla takip ettiği kameraya yansıyor.