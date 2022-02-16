Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da, 69 yaşındaki emekli öğretim üyesi Mustafa Pehlivan, üniversite sınavına girip KTÜ Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Pehlivan’ın torunu Eda Hacıfettahoğlu ise dedesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Dedesinden önce okulu bitiren Eda Hacıfettahoğlu, adliye stajını tamamladıktan sonra avukat yanında stajına başladı.

Dede Mustafa Pehlivan da okulunu 7 yılda bitirmeyi başardı. Dede Mustafa Pehlivan, Trabzon’da adliye stajını yaparken, Eda Hacıfettahoğlu stajını tamamladı.

Torun Eda Hacıfettahoğlu stajını başarıyla tamamladıktan sonra Trabzon Barosu’nda düzenlenen törenle ruhsatını aldı. Törene katılan dede Mustafa Pehlivan, torunuyla birlikte fotoğraf çektirdi ve başarı diledi.

Ruhsatını almaya günler kalan Mustafa Pehlivan'ın da torununun staj yaptığı hukuk bürosunda stajını tamamlayacağı öğrenildi. Dedesiyle birlikte hukuk bürosu açmaya hazırlandıklarını belirten avukat Eda Hacıfettahoğlu, dedesinin emekli öğretim üyesi ve mali müşavir olduğunu söyledi.