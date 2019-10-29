Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin İdlib'de ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmesiyle ilgili çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Iraklı yetkililerin Reuters'e verdiği bilgiye göre Bağdadi'nin yanında bulunan ve 5 önemli isimden biri olan İsmail el İthavi'nin verdiği bilgiler, Bağdadi'nin bulunmasında çok önemli rol oynadı. Bu ismin, İsmail el İthavi'nin Türkiye açısından da önemi büyüktü. Çünkü İsmail el İthavi, 2018 yılında Sakarya'da polis tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı.

TÜRKİYE YAKALAYIP IRAK'A TESLİM ETTİ

İsmail el İthavi'nin yakalanması ABD basınında büyük yankı uyandırmış, New York Times haberi, "DEAŞ'ın liderlerinden biri Türkiye'de yakalandı" diye duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre İsmail el İthavi, Türkiye'de güvenlik güçlerince kısa bir süre sorgulandıktan, yakalandıktan 6 gün sonra Iraklı makamlara teslim edildi. Terör örgütünün ele başlarından İsmail el İthavi Irak'ta cezaevinde kaldı. Ancak bir süre sonra kendisinin serbest kaldığı ve İdlib'e gittiği ortaya çıktı.

İTHAVİ ÜZERİNDEN BAĞDADİ'YE ULAŞILDI

DEAŞ'ın elebaşı İsmail el İthavi'nin verdiği bilgiler birleştirildi. İddiaya göre DEAŞ lideri Bağdadi'ye de İthavi üzerinden ulaşıldı ve geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.30'da düğmeye basıldı. Bağdadi ABD tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.