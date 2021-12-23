Dayakçı öğretmen hakkında flaş açıklama!

Korkunç olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
DHA'nın haberine göre, gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi.
DEHŞET SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatıp, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Rıza Y. de, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLECEK
Ali Rıza Y.'nin ise başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlik görevine son verileceği belirtildi. Daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul'da da öğrencilere şiddet uyguladığını öne sürüldü. Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, '' Yaşanan şiddet olayının ardından idari soruşturma başlattık. Hızlı bir şekilde süren soruşturmamız öğretmenlik mesleğini sürdüremeyeceği ve mesleğine son verilip, memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerliyor. Öğrencimiz ve ailesine de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandı.'' dedi.
'GEREKEN CEZA VERİLMESİN'
Torunu T.K.'nin şiddete uğradığını öğrenip okula gelen dedesi Selahattin K., şunları söyledi:
''Torumun şiddete uğradığını öğrenince, durumu öğrenmek için okula geldim. Biz çocuklarımızı eğitim alsınlar diye okula gönderiyoruz. Torunumun dediğine göre, bu öğretmen Ali Rıza Y., bizim çocuğumuza okulda ders yaptırmazmış. Matematik dersinde buna 'Sen anlamıyorsun' diye resim yaptırıyormuş. Dayak olayı ise başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti. Öğretmen okulda sigara içiyor' demiş. O da sınıfta dersten koridora çıkarıp dövmüş. Bu öğretmene gereken ceza verilsin. Neden görevine son vermiyor. Çocuk başka okula da gitmek istemiyor. Yıllardır burada okuyor. Burada arkadaşlarım var diye buraya gidiyor. Benim torunuma yaptı. Bu öğretmen başka okulda yine yapar. Bu hocanın başka vukuatı varmış.''
T.K.'nın ağabeyi E.K.'nin aynı okulda öğrenim gördüğünü belirten Selahattin K., ''Torunlarımın ikisi de bu okulda eğitim görüyor. Arkadaşları burada. O yüzden başka okula gitmek istemiyor.'' dedi.
AKSARAY VALİSİ, AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Aileyi ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından “Böylesine talihsiz ve vicdanlarımızın asla kabul etmeyeceği bir olayın ilimizde olması hepimizi derinden üzmüştür; hatta kahretmiştir. İdari yönden bütün işlemler hassasiyetle yürütülüyor. Ailemiz ve evladımızın her zaman yanındayız.’’ mesajı yayınladı.
Ziyaret sonrası da yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini belirten Aydoğdu, ''Bu olayın takipçisi olacağız. Aileyi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanımızda bu olayı takip ediyor.''dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!