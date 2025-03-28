Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Tutuklanan ve gözaltına alınan gençleri serbest bırakın, bayramı aileleriyle birlikte geçirsinler. Provokatörlerin üzerine gidin ama orada bir araya gelmiş gençleri bırakın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, ABD'nin Gazze'yi bitirmeyi kafasına koyduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, "Tek suçu Gazze'yi savunmak olan Rümeysa Öztürk kızımızı gözaltına aldılar. ABD Dışişleri Bakanını dinledim. 'Buraya gelen okuyacaksa sadece okuyacak' diyor. İnsan hakları konusunda dünyaya ders veren bir genç, fikir özgürlüğü konusunda ahkam kesenlerin ülkesinde bunu yaşadı. Fikir özgürlüğünün olmadığı yerde düşünce özgürlüğü olmaz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin düşüncelerini özgürce dile getirmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "İBB başkanı yolsuzluk yapmışsa cezası verilsin. Ama ona verilecekse AK Parti belediye başkanları da incelensin. Mansur Yavaş'a soruşturma açılıyorsa Melih Gökçek'e de açılsın. Temiz siyaset şarttır. Başlatın bir temiz eller operasyonu. Önce benden başlayın. Bütün siyasiler halk önünde hesap versin. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak bir haktır, engellenemez. Bırakın insanlar tepkilerini dile getirsin. Tutuklanan ve gözaltına alınan gençleri serbest bırakın, bayramı aileleriyle birlikte geçirsinler. Provokatörlerin üzerine gidin ama orada bir araya gelmiş gençleri bırakın. Gençleri kutuplaştırmayın, bırakın gençler düşünceleri dile getirsinler" diye konuştu.

Erken seçim olacağını düşünmediğini de belirten Davutoğlu, "Ümit Özdağ ile görüş ayrılıklarımız vardır ama bir siyasetçinin tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Selahattin Demirtaş da Ümit Özdağ da içeride. Biz Demirtaş ile çok karşı karşıya geldik ama tutuklanmasına karşı geldim. Ümit Özdağ ile de karşı karşıya geldik ama onun da tutuklanmasına karşı çıktım. Serap Hanım'ın istifasını karaktersizliğe, ilkesizliğe, siyasi ahlaksızlığa bağlıyorum. Serap Hanım'ın geçmişte AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı ile söyledikleri ortada" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretlerinin ardından kentten ayrılacak.