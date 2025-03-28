Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Davutoğlu: Gençleri bırakın, bayramı aileleriyle geçirsinler | Son dakika haberleri

        Davutoğlu: Gençleri bırakın, bayramı aileleriyle geçirsinler

        Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Tutuklanan ve gözaltına alınan gençleri serbest bırakın, bayramı aileleriyle birlikte geçirsinler. Provokatörlerin üzerine gidin ama orada bir araya gelmiş gençleri bırakın. Gençleri kutuplaştırmayın, bırakın gençler düşünceleri dile getirsinler" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gençleri bırakın, bayramı aileleriyle geçirsinler"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Tutuklanan ve gözaltına alınan gençleri serbest bırakın, bayramı aileleriyle birlikte geçirsinler. Provokatörlerin üzerine gidin ama orada bir araya gelmiş gençleri bırakın" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, ABD'nin Gazze'yi bitirmeyi kafasına koyduğunu söyledi. Ahmet Davutoğlu, "Tek suçu Gazze'yi savunmak olan Rümeysa Öztürk kızımızı gözaltına aldılar. ABD Dışişleri Bakanını dinledim. 'Buraya gelen okuyacaksa sadece okuyacak' diyor. İnsan hakları konusunda dünyaya ders veren bir genç, fikir özgürlüğü konusunda ahkam kesenlerin ülkesinde bunu yaşadı. Fikir özgürlüğünün olmadığı yerde düşünce özgürlüğü olmaz" ifadelerini kullandı.

        Gençlerin düşüncelerini özgürce dile getirmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "İBB başkanı yolsuzluk yapmışsa cezası verilsin. Ama ona verilecekse AK Parti belediye başkanları da incelensin. Mansur Yavaş'a soruşturma açılıyorsa Melih Gökçek'e de açılsın. Temiz siyaset şarttır. Başlatın bir temiz eller operasyonu. Önce benden başlayın. Bütün siyasiler halk önünde hesap versin. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak bir haktır, engellenemez. Bırakın insanlar tepkilerini dile getirsin. Tutuklanan ve gözaltına alınan gençleri serbest bırakın, bayramı aileleriyle birlikte geçirsinler. Provokatörlerin üzerine gidin ama orada bir araya gelmiş gençleri bırakın. Gençleri kutuplaştırmayın, bırakın gençler düşünceleri dile getirsinler" diye konuştu.

        Erken seçim olacağını düşünmediğini de belirten Davutoğlu, "Ümit Özdağ ile görüş ayrılıklarımız vardır ama bir siyasetçinin tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Selahattin Demirtaş da Ümit Özdağ da içeride. Biz Demirtaş ile çok karşı karşıya geldik ama tutuklanmasına karşı geldim. Ümit Özdağ ile de karşı karşıya geldik ama onun da tutuklanmasına karşı çıktım. Serap Hanım'ın istifasını karaktersizliğe, ilkesizliğe, siyasi ahlaksızlığa bağlıyorum. Serap Hanım'ın geçmişte AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı ile söyledikleri ortada" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaretlerinin ardından kentten ayrılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Habertürk Anasayfa