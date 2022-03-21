Darp izleri var! Bagajdaki dehşet!

Son dakika haberler... Antalya'da edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan bir erkeğin hareketsiz şekilde olduğunu gördü.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ölen kişinin Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.
"4-5 GÜNDÜR PARK HALİNDEYDİ"
Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.
DARP İZLERİNE RASTLANDI
Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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