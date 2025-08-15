Danimarka'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi.
Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.
Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronların arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.