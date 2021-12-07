Damada düğünde pompalı tüfek taktılar!

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda insanı şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.

AİLELER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

'POMPALI'YA KIRMIZI KURDELE BAĞLADI

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

"ŞEYTAN DOLDURMASIN" ALKIŞI

Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

GELİNİN SURATI ASILDI

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.