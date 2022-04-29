Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar Umre yaptı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umre yaparken çekilen fotoğrafını "Umreniz mebrur olsun" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, SağlıK Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Umre ziyareti gerçekleştirdi.